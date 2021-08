Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Český Krumlov – Benešov nad Černou – Má zákaz řízení, který však nerespektoval.

Kapličtí policisté vyšetřují protiprávní jednání dvaadvacetiletého řidiče osobního automobilu značky Peugeot. Ten měl dne 24. července letošního roku krátce před půlnocí řídit uvedené vozidlo od lesa v Benešově nad Černou do obce Benešov nad Černou, kde byl zastaven a kontrolován hlídkou policistů. Ti při kontrole dokladů zjistili, že mu byl rozhodnutím Městského úřadu Český Krumlov vysloven zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to do února 2022. Při kontrole se řidič podrobil dechové zkoušce, která měla pozitivní výsledek. Muž nadýchal téměř 0,3 promile alkoholu v dechu. Dále byl u podezřelého proveden test na přítomnost OPL v těle pomocí testu DrugWipe 5S a to s pozitivním výsledkem na THC a Amfetamin/Metamfetamin, přičemž lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu odmítl.

Svým jednáním se dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případ je nadále řešen formou zkráceného přípravného řízení.

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu a OPL policisté zpracovali jako přestupek a předali Městskému úřadu v Českém Krumlově k projednání.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventist

