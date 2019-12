Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

České Budějovice - Muž měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, ale zřejmě se mu nechtělo.

Vyhýbání se nástupu do výkonu trestu odnětí svobody se pravděpodobně nevyplatilo 42 letému muži z Prahy. Od června do října tohoto roku se záměrně skrýval na různých místech Českobudějovicka, až ho místní kriminalisté vypátrali na území jihočeské metropole. Muž byl poté zadržen a převezen na služebnu k provedení nezbytných opatření. Poté jej eskortovali do vazební věznice.

Zároveň byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro naplnění skutkové podstaty přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

