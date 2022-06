Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

VOLDUCHY – Jednadvacetiletý muž nerespektoval dva zákazy řízení a usedl za volant. Na dálnici byl zastaven a kontrolován policisty. Vše při kontrole vyšlo najevo.

Dne 8. června 2022 v 21:15 hodin jel jednadvacetiletý řidič se svým vozidlem tovární značky BMW z města Turnov po D10 na Prahu, dále pokračoval po D5 ve směru na Rozvadov, kde byl v prostoru 57. kilometru zastaven hlídkou dálničního oddělení Svojkovice. Policisté zjistili z dostupných evidencí, že mladý muž má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel, který vydal Okresní soud Plzeň – město na dobu 36 měsíců do listopadu 2022. Dále má uložen zákaz řízení všech motorových vozidel vydaný Okresním soudem Plzeň – sever na dobu 15 měsíců, a to od listopadu 2022 do února 2024. Oba dva zákazy řidič nerespektoval. Policisté dálničního oddělení nyní ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a případem se dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

9. června 2022

