Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

STAŇKOV – Mladý řidič nerespektuje tříletý trest zákazu řízení a řídí. Byl zjištěn policejní hlídkou. Je podezřelý z trestného činu.

Dne 1. října 2020 po dvacáté hodině řídil čtyřiadvacetiletý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Audi z obce Křakov do obce Staňkov a poté na obchvat. Zde byl zastaven a kontrolován hlídkou policistů Obvodního oddělení Holýšov. Z dostupných evidencí policisté zjistili, že mladý muž má rozhodnutím Okresního soudu v Domažlicích uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 36 měsíců, a to od května 2018 do května 2021. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Případem se policisté dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

5. října 2020

