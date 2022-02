Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

České Budějovice - Řídil, ačkoliv měl zákaz. Navíc byl pod vlivem drog.

V pátek 4. února prováděli policisté z obvodního oddělení Boršov nad Vltavou silniční kontrolu na silnici č. 1/3 vedoucí z Českých Budějovic do Českého Krumlova. V obci Litvínovice zastavili po 22:00 hodině vozidlo značky Fiat, které řídil muž (44 let) ze Strakonicka. Policisté zjistili, že muž řídil, ačkoliv mu byl rozhodnutím Okresního soudu v Českých Budějovicích uložen v prosinci 2021 trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na 24 měsíců. Policisté ještě řidiči provedli test na přítomnost omamných a psychotropních látek s pozitivím výsledkem na amfetamin a metamfetamin. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Řidič by tak měl do dvou týdnů znovu stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

6. února 2022

