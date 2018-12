Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí

CHEBSKO – Řídil v platném zákazu řízení.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – venkov sdělili podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání místnímu devětadvacetiletému muži.

Ten měl dne 23. 12. 2018 ve večerních hodinách řídit osobní automobil značky Volkswagen, se kterým měl přijet na čerpací stanici v Chebu. Tam měl vystoupit z vozidla, natankovat a po zaplacení do automobilu znovu nastoupit a z místa odjet. To už ho ale měla v hledáčku policejní hlídka, která ho okamžitě zastavila. Při silniční kontrole policisté zjistili, že vozidlo je vedeno jako vyřazené z provozu a muž má navíc platný zákaz řízení všech motorových vozidel do října příštího roku. Z tohoto důvodu ho hlídka zajistila a převezla na obvodní oddělení k dalším úkonům.

V případě prokázání viny hrozí devětadvacetiletému muži z Chebu trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jakub Kopřiva

27. 12. 2018

