Maření výkonu úředního rozhodnutí

České Budějovice - Vyhýbat se uloženému trestu mu nikterak nepomohlo.

Pravděpodobně víc jak měsíc se vyhýbal nástupu do výkonu trestu odnětí svobody 39letý muž z Českokrumlovska a to po dobu letních prázdnin. Ačkoli převzal výzvu, na ni nereagoval až do doby než jej vypátrali českobudějovičtí policisté v krajském městě.

Následně směřoval tam, kde již měl být, do vazební věznice. Svým protiprávním jednáním si zároveň přitížil dalším trestním stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, které mu předali kriminalisté z oddělení obecné kriminality.

13. října 2024

