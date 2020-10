Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Mapové podklady pro vlastníky pozemků ve Vrběticích

ZLÍNSKO: Mapa zobrazuje intenzitu nálezů v areálu.

V souvislosti s ukončením zásahu složek integrovaného záchranného systému v bývalých muničních skladech ve Vlachovicích - Vrběticích byly vyhotoveny mapové podklady, které mohou posloužit vlastníkům pozemků jako orientační podklad o intenzitě nalezené poškozené munice a jejich elementů v areálu, které byly nalezeny při plošném pyrotechnickém sběru a hloubkovém pyrotechnickém průzkumu do hloubky 50 cm v letech 2014 -2020, viz mapa č. 1. Zároveň s ukončením zásahu v areálu dne 13. října 2020 zrušil velitel zásahu vymezený perimetr střežené zóny, viz mapa č. 2.

15. října 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

