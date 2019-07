Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Manželský pár spáchal dvě loupeže a další připravoval

NOVOJIČíNSKO - události

Policisté během uplynulého týdne zadrželi manželský pár z Ostravy krátce poté, co se měl dopustit trestného činu loupeže. Jednatřicetiletý muž a jeho o tři roky mladší manželka si měli dne 10. července, kolem desáté hodiny večerní, objednat do vzdáleného místa za Novým Jičínem pizzu s dovozem. Ve chvíli, kdy žena předstírala její převzetí, měl její manžel dvaadvacetiletého muže, který pizzu přivezl, fyzicky napadnout. Přistoupil k němu zezadu s úmyslem jej uvést do bezvědomí tím, že jej udeří do hlavy kovovým páčidlem a následně mu odcizí finanční hotovost. Rozvozce si však útočníka všiml a došlo k vzájemné potyčce. Útočník pak rozvozce donutil pod pohrůžkou násilí, aby mu vydal finanční hotovost v řádu několika tisíc korun. Napadený následně z místa rychle odjel. Policisté po přijetí oznámení o dané události začali po pachatelích intenzivně pátrat. Na místo byli vysláni jak policisté z obvodního oddělení Nový Jičín, tak policejní psovodi a hlídka Speciální pořádkové jednotky z Frýdku-Místku. Právě hlídce speciální pořádkové jednotky se podařilo na základě zjištěných poznatků v jednu hodinu ráno 11. července, nedaleko místa události, podezřelý manželský pár zadržet, a to v osobním motorovém vozidle. Oba manželé se následně k loupeži přiznali. Kriminalistům se dále podařilo zjistit, že se nejedná o jedinou loupež, kterou má mít dvojice na svědomí. O den dříve se manželský pár pokusil stejným způsobem napadnout řidiče přepravní společnosti, a to tentokrát na Opavsku. Manželé si pod smyšleným jménem na jednom z internetových obchodů objednali zboží. Žena stejně jako v prvním případě předstírala převzetí, kdy přepravce po chvíli uviděl, jak k němu přichází muž, jenž má zahalený obličej a v ruce vzpřímeně drží kovové páčidlo. Přepravce pak z obavy o svůj život a zdraví z místa utekl. Pachatelé následně místo události rychle opustili, aniž by něco odcizili. Dle zjištěných informací měli manželé plánovat stejným způsobem provést na přepravci doručovací společnosti také další loupež. Prozatím však došlo pouze k objednání zboží a než stihli svůj plán uskutečnit, byli zadrženi v Novém Jičíně.

Oba manželé jsou stíháni vazebně a kriminalisté jim již sdělili obvinění pro zvlášť závažný zločin loupeže, za který jim hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.





Nový Jičín 19. července 2019

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





