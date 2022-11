Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Manželé s nasazením vlastního života zastavili opilého řidiče

KRAJ - Získali ocenění Gentleman silnic.

V únoru letošního roku zadržela policie v ulicích Ralska v okrese Česká Lípa staršího řidiče, který svou hazardní jízdou ohrožoval ostatní vozidla. Při dechové zkoušce nadýchal přes tři promile alkoholu. Jeho opilecká jízda skončila zásluhou Ivana a Jany Schovancových. Ti se nejprve domnívali, že kličkující řidič trpí zdravotními potížemi. Muž měl ale v ruce otevřenou lahev piva a na místě spolujezdce dokonce celou basu. Zastavit se ho podařilo až na třetí pokus, a to po zběsilé honičce. Za tento pohotový zásah byli nyní manželé Schovancovi oceněni titulem Gentleman silnic.

Bylo pondělí 7. února 2022 krátce před sedmou hodinou večer. Manželé Schovancovi zrovna projížděli Ralskem směrem na Mnichovo Hradiště, když si před sebou všimli kličkujícího vozidla. „Vypadalo to, jako by měl řidič nějaké zdravotní potíže. U kruhového objezdu nedokázal dostatečně otočit volantem a naboural do veřejného osvětlení,” popisuje pan Schovanec, který v tu chvíli seděl na sedadle spolujezdce vedle své manželky. Bez váhání vyběhl ven z auta směrem k nabouranému vozidlu, aby zjistil, zda je jeho řidič v pořádku.

Když otevřel dveře havarovaného automobilu, okamžitě pochopil, proč k nehodě došlo. Starší muž byl opilý, v jedné ruce držel volant a v té druhé otevřenou lahev piva. Na místě spolujezdce si navíc vezl celou basu, ze které se zřejmě během jízdy obsluhoval. „Zraněný nebyl, jen něco nesrozumitelně mumlal. Vypotácel se z auta a šel se podívat, jak moc je poškozené,” dodává pan Schovanec. „Ve chvíli, kdy opilý řidič zaslechl, že se chystáme volat policii, nasedl znovu do auta a málem do nás najel,“ doplňuje manžela paní Schovancová. Aby mu v nebezpečné jízdě zabránili, okamžitě vyrazili za ním.

Zanedlouho starší muž opět zastavil. Tuto příležitost se pokusili Schovancovi využít a vzít mu klíčky od zapalování. „Stačil jsem jen otevřít dveře a chytit se volantu. Řidič hned šlápl na plyn a táhl mě několik metrů s sebou po silnici,” vzpomíná na nebezpečnou situaci pan Schovanec. Hrozilo, že mu vůz zadními koly přejede nohy, naštěstí ale zvládl včas uskočit. Manželé se však rozhodli od svého záměru neupustit. Honička proto dál pokračovala. Po pěti kilometrech opilý řidič zastavil u lesní pěšiny a tentokrát i vystoupil ven. Pan Schovanec nezaváhal, vnikl do jeho automobilu a klíčky ze zapalování si vzal k sobě. Brzy na místo dorazila policejní hlídka, kterou manželé duchapřítomně kontaktovali. Ta opilce zadržela a podrobila ho dechové zkoušce. Bylo mu naměřeno neuvěřitelných 3,13 promile alkoholu.

„Nasazení obou manželů bylo obdivuhodné. Opilého řidiče se pokusili několikrát zastavit, a to se jim nakonec také podařilo. Hazardní jízda, kterou opilec mohl bez jejich zásahu protáhnout výrazně dál, by snadno vyústila v tragédii. Díky nim nakonec nikdo neutrpěl žádná vážná zranění,” uvádí Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje.

„Odvaha a vytrvalost pana Schovance i jeho manželky, kteří několik kilometrů stíhali opilého řidiče, aby ho s nasazením vlastního zdraví zastavili, je bezesporu inspirující. Věříme, že tento příběh bude motivovat i ostatní řidiče, aby v podobných situacích jednali stejně statečně,” připojuje se Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.

„Pan Schovanec prokázal v náročné honičce nesmírnou statečnost, avšak nezvládl by nebezpečného řidiče zastavit bez své manželky. Jí patří náležitý obdiv za vynikající řidičské schopnosti,” doplňuje vedoucí odboru služby dopravní policie Libereckého kraje Jaroslav Řehák.

Ocenění z rukou zástupců projektu a Policie ČR převzali manželé Schovancovi dne 9. listopadu 2022 v Liberci. Jedná se již o 213. a 214. držitele titulu Gentleman silnic.

9.11.2022

mjr. Mgr. Jana Světlá

Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

