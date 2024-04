Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Manželé podvodníci

MOSTECKO - Veřejně úmyslně lhali.

Policejní vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání manželů, ženy ve věku 41 let a 39letého muže, ze spáchání přečinu podvodu. Ti oslovili kamarádku, také poškozenou, pod smyšlenou záminkou rodinné tíživé situace. Známá ze své iniciativy založila sbírku a vytvořila video, ve kterém žádala lidi o pomoc a zaslání finančních prostředků. Peníze měly být poukázány na zveřejněný bankovní účet obviněné. Vše podtrhl manžel, který o několik dní později dokonce informoval o úmrtí své ženy. Práci si dal i s vytvořením nedokonalého parte, které také kamarádce zaslal. Vše samozřejmě smyšlené. Vytvořené video se zveřejněnou sbírkou kolovalo na sociálních sítích, kde měla oslovit co nejvíce uživatelů. Na výzvu zareagovalo několik poškozených, kteří manželům zaslali na bankovní účet finanční dary. I sama oslovená kamarádka přispěla částkou 2 tisíce korun. Šířením lživých informací si manželé spolupachatelé přišli celkem na 11 tisíc korun. Za to jim v případě odsouzení hrozí odnětí svobody až na dvě léta.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

10. dubna 2024

vytisknout e-mailem