Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Manželé kradli

KROMĚŘÍŽSKO: Společně odcizili horské jízdní kolo.

Policistům z Obvodního oddělení Bystřice pod Hostýnem se díky operativní a pátrací činnosti podařilo objasnit krádež jízdního kola, která se udála v odpoledních hodinách prvního zářiového dne tohoto roku před budovou místního vlakového nádraží.

Šestačtyřicetiletý manželský pár ze Vsetínska si cestou do Bystřice pod Hostýnem vyhlédl odstavené horské jízdní kolo v blízkosti vlakového nádraží. To, že bylo uzamčené lankovým zámkem, je neodradilo. Po překonání zámku kolo naložili do svého automobilu a z místa odjeli. Bohužel pro ně byli následně policisty dopadeni. Majiteli způsobili škodu převyšující deset tisíc korun.

Nyní oběma aktérům hrozí za trestný čin krádež až dvě léta za mřížemi.

8. listopadu 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

