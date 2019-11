Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Manželce hrozil i fyzickou likvidací

CHOMUTOVSKO - V jednání pokračoval, už je ve vazbě; Projížďku autobusem nezvládl.

Kadaňští kriminalisté vyšetřují případ nebezpečného vyhrožování a pronásledování 38leté ženy ze stany jejího manžela. Dvaatřicetiletý muž měl nejméně od června tohoto roku zasílat své manželce, se kterou již nežil ve společné domácnosti, prostřednictvím mobilního telefonu výhružné a vulgární zprávy. V nich měl poškozené mimo jiné vyhrožovat zabitím. Kromě tohoto jednání měl svou ženu také opětovně fyzicky napadnout. Poté, co žena utekla do protějšího bytu ke své matce, tak měl do tohoto obydlí bez jejich svolení vniknout a znovu ji tam slovně i fyzicky napadat. Policejní komisařka tedy v září zahájila trestní stíhání dotyčného. Ten však měl ve svém protiprávním jednání i nadále pokračovat. Podle dosavadních informací poškozenou soustavně obtěžoval tím, že jí z různých telefonních čísel neustále volal, posílal SMS zprávy, hlasové zprávy apod. Mělo se jednat i o více jak 100 zpráv denně, v nichž jí vyhrožoval, vulgárně nadával a dožadoval se kontaktu s ní. Vyhrožování nebyla ušetřena ani šedesátiletá matka poškozené. S ohledem na skutečnost, že obviněný zřejmě ve svém jednání pokračoval, byl minulý pátek policisty zadržen. Vyšetřovatelka rozšířila jeho trestní stíhání pro další skutky a podala podnět ke vzetí do vazby. Státní zástupce a soudce podnět akceptovali a v neděli byl muž umístěn do vazební věznice. Za trestné činy nebezpečné vyhrožování, nebezpečné pronásledování a porušování domovní svobody mu u soudu může hrozit až tříletý trest odnětí svobody.

Projížďku autobusem nezvládl

Z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a poškození cizí věci byl obviněn 26letý muž z Náchodu. Podle zjištění kláštereckých policistů měl začátkem července v nočních hodinách v ulici Nádražní v Klášterci nad Ohří vniknout do odstaveného autobusu a za pomoci klíče nacházejícího se uvnitř vozidla jej nastartovat a odjet s ním. S řízením takového dopravního prostředku však podle všeho neměl žádné zkušenosti, takže při jízdě nejdřív najel na obrubník a poškodil zábradlí. Poté měl ještě nabourat tři zaparkovaná vozidla a sloup veřejného osvětlení. Svým jednáním měl způsobit škodu v předběžné výši přesahující 80 tisíc korun. Obvinění si dotyčný převzal ve věznici, kde vykonává trest pro předchozí majetkovou trestnou činnost. Ten mu v případě odsouzení může být prodloužen o další dva roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 7. listopadu 2019

