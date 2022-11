Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Manžela vyděsila

VYŠKOVSKO: Agresivní ženu policisté vykázali.

Nešťastné řešení partnerských neshod zvolila jednašedesátiletá žena z Vyškovska. Rozepře v domě se vyhrotila tak, že se i přes značné množství požitého alkoholu chopila své legálně držené střelné zbraně a namířila ji na svého manžela se slovy, že jej zastřelí. K vyplnění děsivé výhružky však naštěstí nedošlo a žena pistoli zase schovala. To už na místo spěchali policisté, kterým potom následně svoji zbraň dobrovolně vydala. I vzhledem k naměřené hodnotě téměř dvou promile alkoholu, to bylo zřejmě naposledy, co ji měla v rukou. Navíc si bude muset na několik příštích dní hledat nový nocleh. Policisté agresorku podezřelou z trestného činu nebezpečného vyhrožování vykázali ze společného obydlí.

por. David Chaloupka, 21. listopadu 2022

