Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Manévry v centru Zlína

ZLÍNSKO: Neznámý muž vyhrožoval výbušninou v obchodním centru.

Dnes v deset hodin dopoledne nám operační důstojník Hasičského Záchranného sboru Zlínského kraje předal oznámení o uložení výbušniny v obchodním středisku v centru Zlína, které přijal od neznámého muže. Na místo vyrazily všechny dostupné policejní hlídky, hasiči i strážníci Městské policie.

Policisté evakuovali prostory Zlatého jablka a protější budovy, v níž sídlí mimo jiné prodejna Baťa a supermarket Tesco. Policejními páskami vymezili bezpečná místa a do evakuovaných prostorů zakázali vstup veřejnosti. Při střežení jim pomáhali také místní strážníci a hasiči. Za pomoci policejního psovoda prohledali policisté veškeré vnitřní prostory, do nichž má přístup veřejnost, aby mohli eliminovat jakékoli riziko. Postupně opět umožnili zákazníkům vstup do všech míst obchodních center. Prohledávání ukončili krátce před polednem. V žádném z obchodních center nenašli podezřelý předmět.

Kriminalisté shromažďují veškeré informace, které jim mohou pomoci při pátrání po pachateli trestného činu šíření poplašné zprávy. Za tento trestný čin hrozí pachateli v případě uznání viny a odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky, pokud by tentýž čin spáchal opětovně, trestní sazba se navyšuje až na možných pět let odnětí svobody.

18. ledna 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

