Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Máme ho!

Písek – Dlouhodobá práce se vyplatila. „ Fantom“ skončil v poutech.

Policisté i kriminalisté pracovali měsíce na případech majetkové trestné činnosti, šlo o vloupání do prodejen a restaurací v obcích na Písecku i Příbramsku. Pachatel se násilně vloupával do objektů a kradl převážně cigarety a peníze z pokladem a kasírtašek. Série vloupání začala v listopadu loňského roku v obci Lety v místní restauraci. Další případy byly z obcí Probulov, Varvažov, Mirovice, Kožlí, Orlík nad Vltavou, Králova Lhota nebo Smetanova Lhota. Policisté vyjížděli na místa činu, společně s kriminalistickými techniky zajišťovali stopy, vyslýchali osoby, prověřovali všechny poznatky. Pracovali s několika verzemi, plánovali a prováděli převážně noční akce tam, kde předpokládali, že by mohl pachatel znovu škodit. Jak už dnes víme, podezřelý muž se pohyboval pěšky a jen s drobným nářadím. Několikrát jen s notnou dávkou štěstí unikl policistům i kriminalistům, kteří na něj měli „počíháno“. Pracovně mu začali říkat Fantom.

Ve středu 13. září před půlnocí se dlouhodobá práce vyplatila. Čimeličtí policisté zadrželi podezřelého muže (1986) přímo při činu v obci Přílepov, kde se vloupával do místní prodejny. Máme ho!

Muž skončil v policejní cele a během čtvrtečního dne kriminalisté muže vyslýchali. Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání pro krádeže i pokusy o krádeže, zatím v jedenácti případech. Škoda, kterou měl způsobit jen Písecku, přesahuje 320 000 korun.

Dnes kriminalisté podali podnět k návrhu na vzetí muže do vazby.

Vyšetřování případu pokračuje i ve spolupráci s kolegy ze Středočeského kraje. Policisté z Milínského obvodního oddělení se na našich akcích podíleli dlouhodobě. Na Příbramsku má mít muž na svědomí dalších 14 případů. Například v Zalužaněch, Chrašticích či Pečicích.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

14. září 2023

Odkazy do noveho okna Série vloupání objasněna Detailní náhled

vytisknout e-mailem