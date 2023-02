Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Malý, velký hrdina!

KROMĚŘÍŽSKO: Služební pes vyčmuchal zloděje.

V předešlých dnech si od policistů vyslechl sdělení podezření devětatřicetiletý muž z Ostravy a to za trestný čin krádež.

Podezřelý je v současné době bez domova, přivydělává si na občasných brigádách. V minulosti se již také dopustil krádeže. V neděli v noci se dostal do jedné firmy na Kroměřížsku. Dírou v plotě vlezl do areálu, kde si vyhlédl měděné dráty. Postupně si je vytahal ven. Při krádeži jej ale načapal pracovník ostrahy, který přivolal policii. Zloděj však utekl. Na místo se ihned dostavila policejní hlídka a psovod se služebním psem jménem Small. V překladu to sice znamená malý, ale tento čtyřnohý parťák je teď velkým hrdinou. Zachytil stopu na přilehlém poli, a i když nebylo vidět na krok, vyčmuchal devětatřicetiletého muže, který tam ležel ukrytý. Toho potom přítomná hlídka zajistila.

Muž pak putoval do policejní cely. Uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl za poslední tři roky za trestný čin krádež odsouzen, nyní mu hrozí až tři roky vězení.

1. února 2023, nprap. Ing. Barbora Balášová

