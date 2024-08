Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Malí kluci přebíhali bez rozhlédnutí silnici, jednoho z nich vážně zranilo auto

ČESKOLIPSKO - Vrtulník transportoval šestiletého hocha do nemocnice na traumacentrum.

V pátek 23. srpna kolem 18.30 zasahoval v České Lípě mezi sídlišti Sever a Lada vrtulník zdravotnické záchranné služby. Přiletel sem pro šestiletého chlapce, kterého v Okružní ulici srazil 31letý řidič osobního vozidla značky Škoda Fabia Combi. Dva kamarádi ve věku 6 a 7 roků do jeho jízdní dráhy vběhli náhle a bez rozhlédnutí zprava ze Zoubkovy ulice, když projížděl z Okružní do Jáchymovské ulice. Starší z nich stačil silnici přeběhnout bez újmy na zdraví, ale mladší hoch už to nestihl. Přes intenzivní brždění řidiče se s autem střetl. Přitom utrpěl středně těžké zranění, se kterým ho vrtulník transportoval na traumacentrum nemocnice v Ústí nad Labem.



V této souvislosti vyzýváme rodiče, aby svým dětem neustále připomínali, jak je důležité se před přecházením silnice správně rozhlédnout a pohybovat se v ní se zvýšenou opatrností. Pokud si o tom s nimi nebudete povídat, zvyšujete tím pravděpodobnost toho, že na svou nepozornost mohou doplatit stejně jako šestiletý chlapec z České Lípy.

Současně se obracíme i na řidiče, aby se maximálně soustředili na dění na silnici, a dokázali tak alespoň včasnou reakcí zmírnit následky chyb, které děti v silničním provozu dělají. Děkujeme, že naše apely vyslyšíte.

26. 8. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

