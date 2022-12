Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Málem přišel o statisíce

OLOMOUC - Falešnému bankéři se ani po půl dni práce nepodařilo muže podvést.

V úterý 20. prosince se neznámý pachatel snažil 40letého muže připravit až o 800 tisíc korun. Ráno oznamovatele telefonicky kontaktoval údajný pracovník banky s tím, že si někdo na jeho občanský průkaz pokusil vzít v Praze úvěr na 250 tisíc korun. To však muž odmítl, protože v hlavním městě roky nebyl, doklad neztratil, sám o úvěr nežádal, a ani zmíněná banka nebyla jeho. Falešný bankéř před ukončením hovoru muži sdělil, že se mu tedy ozve bezpečnostní technik jeho banky. Ten mu volal vzápětí. Oznamovateli tvrdil, že mu pomůže vyřešit trable se zneužitím občanského průkazu. Aby si na něj nikdo nemohl vzít úvěr, tak si má zažádat ve své bance o co nejvyšší úvěr. Ten potom vybere a hotovost vloží do „chytrého“ bankomatu, ze kterého se pak peníze automaticky vrátí na zabezpečený účet v bance. Utvrzoval jej vtom, že potom bude chráněn a nikdo si na jeho jméno nebude moci vyřídit úvěr. Přitom na něj apeloval, aby zbytečně nekontaktoval policii, ani svého finančního poradce.

Údajný bezpečnostní technik banky pak skutečně muže přesvědčil, aby zašel do své banky požádat o co nejvyšší úvěr. Bankéřka na pobočce majiteli účtu sdělila, že může požádat maximálně o 800 tisíc korun. O ty nakonec požádal a čekal na schválení úvěru. Po opuštění banky muž ale přeci jenom navštívil svého finančního poradce, kterému se s událostí svěřil. Ten ho obratem odkázal jak na policii, tak na banku, aby u ní zrušil žádost o úvěr.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod spáchaný ve stádiu pokusu, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Jedná se o klasický podvod, kdy se podvodník vydává za pracovníka banky a tvrdí, že Vaše peníze jsou v ohrožení a máte je poslat jinam. Případně Vás znejistí legendou, že si za Vás někdo vyřizuje úvěr a z důvodu ochrany Vás nabádá o vyřízení úvěru v maximální výši a vložení těchto peněz do „chytrého“ bankomatu.

Nereagujte na podobné hovory. Nenechte se vmanipulovat do situace, že Vaše finanční prostředky jsou v ohrožení a musíte je zachránit. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku.

Více informací o těchto nekalých praktikách se dozvíte v odkazu:Vishing a spoofing - Policie České republiky

por. Mgr. Libor Hejtman

22. prosinec 2022

