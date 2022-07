Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Málem přišel o 200 tisíc korun

TRUTNOVSKO - Včas kontaktoval svou banku i policisty.

Včera na linku 158 oznámil muž, že mu neznámý pachatel poté co zareagoval na příchozí SMS zrávu odčerpal z účtu téměř 200 tisíc korun.

Z jeho výpovědi vyšlo najevo, že mu nejprve přišla SMS s textem „Máte odměnu k dispozici…“ a dále odkazem „tvářícím se“ jako odkaz na českou největší doručovací společnost, což v něm zřejmě vzbudilo důvěru, a tak na něj klikl. Následně se mu otevřely stránky „české firmy“, kde stálo, že má k dispozici odměnu ve výši 19.989 korun. Poté zde vybral možnost na přesměrování do internetového bankovnictví, kde zadal přihlašovací email a datum narození. Následně obdržel přes ochrannou aplikaci „klíč“ potvrzení o částce 199.989 korun, s čím souhlasil za pomocí otisku prstu a pin kódu. Neprodleně po tomto kroku zkontroloval účet a zjistil, že se jednalo o platbu odchozí! Zkontaktoval tedy ihned banku, které se podařilo transakci zmrazit. Díky tomu, že muž zareagoval na vzniklou situaci okamžitě, pracovníkům v bance ve spolupráci s policisty se podařilo zmařit nezákonné kroky pachatele k jeho obohacení.

Policie opakovaně žádá občany, aby v žádném případě nereagovali na stejné či podobné zprávy, v žádném případě se nepřihlašujte přes cizí odkazy do internetového bankovnictví a pokud tak učiníte, rozhodně si zkontrolujte, s čím souhlasíte, tedy zda se jedná o platbu odchozí nebo příchozí, tak jak Vám bylo sděleno.



por. Pižlová Šárka, DiS.

27. 7 .2022, 11:00

