Malého chlapce zachránila od vážnějšího zranění hromada sněhu

SEMILSKO - Chlapec do ní spadnul po střetu s autobusem.

V úterý 5. prosince kolem půl čtvrté odpoledne projížděl Vysockou ulicí v Semilech ve směru od centra na obec Cimbál autobus, když jeho řidiči náhle vběhl do jízdní dráhy šestiletý chlapec. Pro krátkou vzdálenost se mu už nedokázal vyhnout a došlo k jejich střetu, který hocha odmrštil do hromady nahrnutého sněhu, naštěstí!

Díky tomu, že dopadl do měkkého, vyvázl z kolize jen s boulí na hlavě, kterou mu na místě ošetřili přivolaní zdravotníci. Dechová zkouška u řidiče autobusu potvrdila, že pod vlivem alkoholu nebyl. Podle svědků se chlapec před vběhnutím do silnice mimo přechod vůbec nerozhlédl. Svatý Mikuláš ho ale včera ochránil a nechal ho spadnout do sněhové peřiny.

6. 12. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

