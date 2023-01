Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Majitel přišel o střešní box z vozidla

ÚSTÍ NAD LABEM - Krádež střešního boxu; Vandal poškodil auto; Obviněný a jeho komplic se vloupali do stánku s občerstvením

Krádež střešního boxu

Ústečtí policisté pátrají po pachateli, který v průběhu noci ze zaparkovaného vozidla v ulici Bělehradská odcizil střešní box zn. Thule a dva příčníky zn. Thule. Majiteli tak způsobil škodu kolem 17 tisíc korun.

Vandal poškodil auto

V průběhu noci dosud neznámý pachatel v ulici Vojanova poškodil zaparkované vozidlo Š-Octavie II RS, kdy nezjištěným předmětem poškodil pravé zadní okno a způsobil v něm prasklinu. Předběžně odhadnutá škoda se pohybuje kolem 34 tisíc korun.

Obviněný a jeho komplic se vloupali do stánku s občerstvením

Policejní komisař sdělil obvinění mladistvému z trestného činu Krádeže. Obviněný se koncem měsíce září s dalším spolupachatelem vloupal do stánku s občerstvením u Nového rybníka v katastru obce Chlumec. Z toho stánku následně odcizili různé nealkoholické nápoje a pivo. Toto nebyl ovšem jejich jediný počin. Policistům se podařilo prokázat, že stejným způsobem se vloupali do prodejního stánku i v obci Malé Žernoseky a v Malém Březně. Zde si kromě alkoholu odnesli i kila uzenin. Celková škoda, kterou způsobili se pohybuje kolem 100 tisíc korun.

Ústí nad Labem 26. ledna 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje



