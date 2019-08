Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Majetkový recidivista z České Lípy skončil ve vazební věznici

ČESKOLIPSKO - Poslední dva měsíce o sobě dal vědět i ve svém městě.

V pondělí 19. srpna zadrželi kriminalisté 25letého muže z České Lípy, který poslední dva měsíce páchal trestnou činnost v České Lípě. Na svědomí má vloupání do kuchyňského studia v Mariánské ulici, dále do přízemního bytu domu v Jiráskově ulici, do hotelu Kahan v Jáchymovské ulici, do prodejny potravin Athos v Hornické ulici a také do živnostenské provozovny v Kovářově ulici. Ve zmíněných objektech způsobil škodu za celkem 43 300 korun, kde hledal především peníze, platební karty a nebo věci vhodné k rychlému prodeji.

Jedná se o čtyřikrát soudně trestaného recidivistu, který se kromě vloupání v České Lípě zodpovídá i z dalších krádeží v jiných městech, kde způsobil škody za desítky tisíc korun. Počátkem července jsme ho také usvědčili i z vloupání do lékárny v ulici Antonína Sovy v České Lípě. Nyní ale konečně na nad ním sklapla klec. V úterý jsme ho obvinili z nových pěti českolipských vloupání a okamžitě podali státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Vazebním důvodem je obava z toho, že by na svobodě ve svém zažitém způsobu obživy pokračoval. Náš podnět akceptoval nejen státní zástupce, ale na jeho návrh i soudce, který ho už ve středu 21. srpna poslal do vazební věznice.

Na objasňování dalších případů vloupání do různých objektů v České Lípě, ke kterým docházelo v poslední době, nadále intenzivně pracujeme a přitom úzce spolupracujeme s českolipskými městskými strážníky.

25. 8. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

vytisknout e-mailem