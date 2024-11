Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Majetkového recidivistu zlákala peněženka v otevřené nákupní tašce

ČESKOLIPSKO/KRAJ - Spolu s ní připravil majitelku o 1 900 korun, platební kartu a osobní doklady.

Minulý čtvrtek kolem poledne přijela 67letá žena se svým otcem osobním vozidlem k Penny Marketu v Novém Boru na nákup. Po půlhodině se vracela zpět k autu, ale než k němu došla, okradl ji jeden kolemjdoucí o peněženku. Sama mu to dost usnadnila, protože si ji položila do otevřené nákupní tašky navrch na zakoupené zboží. Zloděj k ní přišel zezadu, popadl peněženku a začal s ní utíkat. Paní pak už jen viděla jeho záda a doběhnout ho neměla šanci.

Krádež naštěstí zaznamenala bezpečnostní kamera. Po jejím zhlédnutí jsme zjistili, že ji má na svědomí 31 letý místní, již šestkrát soudně trestaný muž. Ten si ve svém mladém věku odpykal pět nepodmíněných trestů odnětí svobody za krádeže a loupež. V červenci letošního roku mu pak soud za výtržnost uložil podmíněný trest odnětí svobody se zkušební dobou do července příštího roku.

Ke krádeži peněženky se novoborským policistům přiznal. Ospravedlňoval ji tím, že měl hlad. Zákaznici Penny Marketu připravil o 1 900 korun, platební kartu a osobní doklady. Za odcizené peníze si údajně koupil pro sebe a svou přítelkyni jídlo. Nově mu za krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

V této souvislosti a s ohledem na přicházející období vánočních nákupů zdůrazňujeme, že peněženky rozhodně nepatří do otevřených nákupních tašek, ale do kabel či kabelek s kvalitním uzávěrem, které je třeba mít v obchodech pod průběžnou oční kontrolou, anebo do vnitřních kapes oblečení. Obezřetnost se opravdu vyplácí, nedávejte zlodějům žádnou příležitost k tomu, aby vás okradli.

27. 11. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

