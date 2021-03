Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Majetek si řádně zabezpečte

ÚSTECKÝ KRAJ – Zloděj vás může navštívit i v době nouzového stavu…

O tom, že zloději trestnou činnost páchají i v době nouzového stavu, kdy jim hrozí vysoké tresty a kradou v nočních hodinách, kdy je omezen pohyb venku, svědčí případy z Mostecka.

Mostečtí policisté šetří dva případy krádeží vloupáním. Ve starší zástavbě Mostu zatím neznámý lapka vnikl do domu a následně se dostal i do sklepních prostor. Vloupal se do dvou uzamčených sklepních kójí, ze kterých si odnesl různé uložené nářadí. Poškozeným majitelům zanechal hmotnou škodu ve výši 23 tisíc korun. Jiný nenechavec v pozdních nočních hodinách navštívil panelový dům v mostecké části Pod Šibeníkem. Za použití násilí se vloupal do kočárkárny a z ní odcizil jízdní kolo.

V souvislosti s majetkovou trestnou činností policie doporučuje občanům řádně si zabezpečit svůj majetek. Platí to také v případě uložených cenných věcí ve sklepích, kočárkárnách či na balkonech. Pořiďte si fotografie takových věcí, zapište si výrobní čísla předmětů, nechte cennosti označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci. Ulehčí také práci policii a pojišťovně. V neposlední řadě je důležité zajistit si kvalitní zámky.

Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí. Do svých příbytků dovolte vstoupit pouze osobám důvěryhodným a známým. Mějte s na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké služby nebo různé zboží. Mohou to být tipaři.

Pokud po návratu domů zjistíte, že jste byli vykradeni je nejlepším řešením ihned zavolat linku 158. Policie ČR nedoporučuje vstupovat do takového objektu. Přibývá případů, že pachatelé jsou ozbrojeni a jsou-li vyrušeni, neváhají použít zbraň. Do objektu nevstupujte a neuklízejte, mohli byste tak zničit pro policii důležité stopy.

V rámci kampaně „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ dává návod na zabezpečení objektů také mobilní aplikace “Zabezpečte se!“ dostupná v App Store i v Google Play. Aplikace navíc nabízí také přehled certifikovaných odborníků podle regionů.

Tiskovou zprávu ke kampani naleznete ZDE.

Související videa a rozhlasové spoty jsou dostupné na stránkách Policie ČR – více ZDE.

Mobilní aplikaci „Zabezpečte se!“ možno stáhnout a instalovat ZDE.

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

17. 3. 2021

