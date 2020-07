Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Má tři zákazy a řídil

KLATOVSKO - V obci Mochtín kontrolovali řidiče dopravní policisté.

Po obci Mochtín jel řidič s vozidlem značky Renault Megane v pátek 3. července tohoto roku krátce po dvacáté hodině. Policisté z dopravního inspektorátu řidiče kontrolovali a zjistili totožnost šestatřicetiletého muže z obce na Strakonicku. Při kontrole muž předložil doklad o povinném pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidlem a osvědčení o registraci vozidla.

Dalším šetřením policisté zjistili, že muž má tři platné zákazy činnosti řízení motorových vozidel. Podle dvou rozhodnutí Městského úřadu ve Strakonicích od měsíce července 2019 do července 2021 a druhým od července 2019 do měsíce července 2021. Podle třetího rozhodnutí Městským úřadem v Blatné platný od měsíce května 2019 do května 2021.

Provedená dechová zkouška byla u řidiče s negativním výsledkem.

Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

nprap. Ladmanová Dana

7. července 2020

