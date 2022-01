Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Lží vylákal klíče od bytu

KARLOVARSKO – Do bytu vstoupil dveřmi, odešel oknem.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádeže ve stádiu pokusu třicetiletému muži z Karlovarska.

Ten měl dne 16. listopadu letošního roku kolem dvacáté hodiny večerní odvést svou sedmadvacetiletou přítelkyni do nemocnice s poraněnou nohou. Při čekání na vyšetření měl svou družku požádat o zapůjčení finanční hotovosti na opravu svého vozidla, což žena odmítla. Podezřelý muž si měl následně vymyslet lživou historku o tom, že si osmdesátiletá babička jeho družky zabouchla klíče ve svém bytě v Karlových Varech a že potřebuje náhradní, aby se dostala dovnitř. Přítelkyně podezřelému muži uvěřila a klíče mu měla vydat.

Třicetiletý muž měl poté odejít z nemocnice a se svým vozidlem zamířit rovnou na adresu, kde se byt nachází. Po příjezdu na místo si měl nejdříve ověřit, že se v bytě nikdo nenachází. Poté měl vzít vypůjčené klíče, bez svolení majitelky do bytu vstoupit a zamknout za sebou vchodové dveře do bytu. Po pár minutách měl podezřelý muž slyšet, jak se osmdesátiletá majitelka vrací do svého bytu. Na to měl při prohledávání bytu zareagovat tak, že aniž by stihl cokoliv odcizit, měl z bytu utéct oknem, sednout do svého vozidla a z místa odjet.

Případem se začali policisté okamžitě zabývat. Po zjištěných poznatcích byl muž během několika desítek minut vypátrán a převezen k dalším úkonům na policejní služebnu.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.



prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

17.1.2022

