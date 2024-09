Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Lupiči byli zadrženi i s penězi

BŘECLAVSKO: Trojice maskovaných lupičů večer napadla v břeclavskou směnárnu.

Krátce po skončení úterní pracovní doby směnárny v Břeclavi začalo drama. Při odchodu z provozovny pracovníky směnárny napadla trojice maskovaných mužů a snažila se jim odcizit přenášenou hotovost v různých měnách. Při krátké potyčce, byli zraněni jak oba pracovníci směnárny tak i jeden z útočníků. Agresory nezastavily ani výstřely z legálně držené krátké střelné zbraně jednoho ze směnárníků. Útočníkům se i tak podařilo získat batoh s penězi. Překotně naskočili do osobního automobilu Opel a zamířili směr Rakousko. Ujíždějící vozidlo se na hraničním přechodu pokusila zastavit právě sloužící hlídka cizinecké policie. Směrem na obec Reinthal ujíždějící pachatelé nereagovali na pokyny policistů k zastavení a pokračovali dále do vnitrozemí. Do přeshraničního pronásledování se následně zapojily i další břeclavské hlídky. To už měli zprávu o prchajícím vozidle spolupracující rakouští kolegové. Auto s lupiči se podařilo nasazeným hlídkám zastavit až poblíž obce Ketzelsdorf. Tam byli zadrženi dva cizinci. Třetí byl později dohledán rakouskými policisty. Zároveň se podařilo zajistit i uloupenou téměř dvoumiliónovou hotovost. Případ, který je kvalifikován jako loupež ve spolupachatelství, dále vyšetřujeme a zároveň spolupracujeme s rakouskými kolegy.

por. Bohumil Malášek, 25. září 2024

