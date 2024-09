Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Lupiče nezastavil ani „hlídač”

Kriminalisté třetího pražského obvodu v průběhu srpna objasnili loupežné přepadení muže, který hlídal rodinný dům v Praze 9.

Začátkem srpna celkem tři muži překonali oplocení zahrady domu ve Vinoři, ve kterém se nacházel pár, který dům obýval po dobu dovolené jeho majitelů. Muž uvnitř domu zaslechl v nočních hodinách ze zahrady podezřelé zvuky a tak se šel podívat, co se tam děje. Této situace využili nezvaní hosté, kteří jej zatlačili z otevřených dveří zpět do domu. Zde jej vyzvali, ať se nebrání, že si jdou vzít jen nějaké věci. Následně ho jeden z nich udeřil do obličeje a odcizil mu z ruky mobilní telefon. Vzhledem k tomu, že poškozený vnímal jasnou převahu útočníků, rozhodl se nebránit se. Muži následně odcizili z domu různou elektroniku, přenosný trezor nebo například elektro koloběžku. Žena, která se také nacházela v domě, uslyšela co se děje a schovala se v koupelně dřív, než si jí lupiči stihli povšimnout. Poté se oknem dostala ven, odkud zavolala na linku 158 a informovala majitele domu o této situaci. Muži po krádeži z místa utekli, během čehož několik věcí poztráceli. Kriminalisté z okolí domu zajistili kamerové záznamy a velmi rychle lupiče díky nim ztotožnili. Jednalo se totiž o kriminálně závadové osoby a jejich podoba byla kriminalistům známa v souvislosti s jejich dřívější trestnou činností. Dva z nich za několik dní na to policisté zadrželi a obvinili. Následným pátráním dohledali kriminalisté i posledního aktéra. Všichni tři muži byli umístěni na návrh státního zástupce do vazby. Celkem způsobili svým jednáním škodu ve výši téměř sto tisíc korun. V současné chvíli jsou obviněni z loupeže a porušování domovní svobody ve spolupachatelství, kdy jim případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

kpt. Kristýna Zelinková- 23. září 2024

Související dokumenty Video zadržení.mp4

Velikost souboru:81,0 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem