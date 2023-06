Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Lupič s granátem dopaden

Kriminalisté zadrželi padesátiletého muže, který přepadl několik směnáren po celé republice s granátem v ruce.

Maskovaný muž nejprve navštívil v polovině dubna směnárnu v Hradci Králové, kde si s granátem v ruce vymohl od obsluhy několik set tisíc korun. Jeho rychlý „výdělek“ ho motivoval natolik, že o měsíc později stejným způsobem přepadl další směnárnu a to v Pardubicích. Odtud však odešel s nepořízenou, protože zaměstnankyně spustila alarm, kterého se zalekl a utekl neznámo kam. Tím však jeho řádění ani zdaleka neskončilo. Loupežník se přesunul do Prahy a své „štěstí“ z prvního lupu zkusil v hlavním městě, kde jsou směnárny doslova na každém rohu. Jednadvacátého května se opět převlékl do paruky a obličej si zakryl hygienickou rouškou. Kvůli dokonalému maskování si dokonce z ruky sundal sádrovou dlahu, kterou měl kvůli poranění. Ve směnárně v Havlíčkově ulici v Praze 1, kolem půl jedenácté dopoledne, vytáhl z kapsy ruční granát a navíc odjistil pojistku, čímž dal obsluze najevo, že přepadení myslí opravdu vážně. Se slovy „ Dejte mi pětitisícovky, dvoutisícovky a nic nemačkejte, nebo to odpálím „ čekal na vydání peněz, ale to se opět nestalo. Zaměstnankyně zachovala naprostý klid a jednou větou lupiče rozhodila natolik, že vzal opět nohy na ramena a utekl pryč. Stejným způsobem to zkusil o půl hodiny déle v Seifertově ulici, ale i odsud odešel s prázdnou.

Celým případem se začali zabývat detektivové z prvního oddělení Prahy I, kteří zajistili všechny dostupné kamerové záznamy a zmapovali příchodové a odchodové trasy neznámého pachatele. Zjistili, že se muž těsně před tímto činem, zcela převlékl v nedalekém podloubí a tím získali i jeho podobu. Dalším rozpracováním celého případu a operativním šetřením, se mu dostali na stopu, která je dovedla až do středočeské Čáslavi a vzhledem k tomu, že pachatel z posledního přepadení odešel s nepořízenou, byl zde předpoklad, že to zkusí i zde. Operativci se zaměřili na směnárnu, která je v tomto městě pouze jedna a neznámý muž na sebe nenechal dlouho čekat. Částečně zamaskovaný muž seděl na lavičce kousek opodál a vyčkával na vhodnou příležitost. Po chvíli vstal a poodešel do nedalekého podloubí, kde se domaskoval k nepoznání a rychlým krokem vyrazil zpět ke směnárně. Kriminalisté chtěli vyčkat do příjezdu zásahové jednotky, ale vzhledem k okolnostem museli ihned zakročit. Pod hrozbou namířené střelné zbraně podezřelého zadrželi a při následné prohlídce u něj nalezli i ruční granát. Jednalo se o velmi důvěryhodnou repliku, a tak nebylo zapotřebí volat ani pyrotechnika.

Zadržený padesátiletý muž se ihned poté ke všem činům doznal a v případě odsouzení za trestný čin loupež, může za mřížemi strávit až deset let.

por. Bc. Richard Hrdina - 9. června 2023

Související dokumenty Lupič s granátem.mp4

Velikost souboru:76,0 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem