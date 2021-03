Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Lupič požadoval peníze, pak aspoň cigarety

PŘEROV - Prodavačka ho z prodejny nakonec vytlačila.

Ze zločinu loupež podezírají přerovští kriminalisté dosud nezjištěného pachatele, který ve středu 17. března 2021 po půl osmé večer vstoupil do prodejny v ulici Trávník v Přerově a pod pohrůžkou požadoval vydání finanční hotovosti. Když toto prodavačka odmítla, požádal alespoň o cigarety. I to žena odmítla, začala křičet a muže vytlačila z prodejny. Když lupič viděl, že zde neuspěje, z místa utekl. Ke zranění osob ani ke škodě na majetku při přepadení nedošlo. Přestože se lupič amatér nijak při činu neobohatil, v případě dopadení a odsouzení mu za něho hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

por. Mgr. František Kořínek

18. března 2021

