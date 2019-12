Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Lupič okradl seniorku

MOST - Při okradení ženě způsobil vážná zranění, šel do vazby; Odsouzení opět kradli.

Ač byli již souzeni, opět kradli

Žena ve věku 29 let z Chomutova byla o víkendu přistižena v jednom mosteckém supermarketu při krádeži. Už v minulosti kradla a z vězení se vrátila letos v létě. V obchodě si měla žena ukrýt do tašky kružítko, popisovač, sluchátka, vše v celkové hodnotě 418 korun. Za vybrané zboží nezaplatila a při odchodu z prodejny byla zadržena ostrahou. Skončila na policii, odkud si s ohledem na kriminální minulost odnesla záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Krást v obchodě měl i 33letý Mostečan. Muž v supermarketu v Mostě si vybral bundu, kterou poškodil. Uschovat si ji měl do svého batohu ještě na prodejně a poté chtěl objekt opustit. I on skončil v rukou ostrahy a následně na policii. Jak se ukázalo, byl již za obdobný čin v posledních třech letech odsouzen. Zboží za 1 360 korun nemohlo být vráceno s ohledem na poškození zpět do prodeje. Policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Ženě i muži hrozí ty tyto krádeže až tříletý trest odnětí svobody.

Lupič přepadl a okradl seniorku, šel do vazby

Okresní soud v Mostě poslal na podnět policie do vazby 40letého muže, kterého vyšetřovatel obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Případ se stal začátkem prosince v Litvínově, kde neznámý muž měl přepadnout a okrást seniorku. Na případu pracovali mostečtí kriminalisté spolu s kolegy z krajského ředitelství a spolupracovali i s městskou policií v Litvínově. Kriminalisté na základě vlastního šetření nakonec totožnost muže odhalili a zadrželi ho. Obviněný měl dle policistů vstoupit v podvečerní době spolu s poškozenou do domu, kde bydlela. Když se žena chystala odemknout vstupní dveře do bytu, muž ji měl chytit za tašky a kabelku, které se snažil důchodkyni vytrhnout. Při tom žena upadla ze schodů. Muž tašky i kabelku odcizil a z místa činu utekl. Seniorka utrpěla vážné zranění, se kterým skončila v nemocnici.

Obezřetnost se vyplatí

Nepříjemné zjištění čekalo jednu ženu, která minulý týden v odpoledních hodinách navštívila mostecké vánoční trhy. Během pobytu jí neznámý zloděj odcizil v nestřeženém okamžiku z její kabelky peněženku. V ní měla okradená žena finanční hotovost, platební karty a také osobní doklady. Poškozená krádež oznámila mostecké policii a způsobenou škodu vyčíslila na několik tisíc korun. Policie v souvislosti s tímto případem znovu upozorňuje a nabádá občany, aby byli v této době předvánočního shonu mimořádně ostražití a hlídali si dobře své osobní věci.

Most 17. prosince 2019

nprap. Ludmila Světláková

