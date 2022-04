Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Lupič, který přišel do večerky nakoupit bez peněz, skončil ve vazbě

ČESKOLIPSKO - Pachatel si s sebou do obchodu přinesl pistoli.

V sobotu kolem 14. hodiny přišel do vietnamské prodejny v Jižní ulici v České Lípě nenápadný muž a vybral si tu zboží za celkem 894 korun. Majitel obchodu mu u pokladny zboží započítal a on si ho uložil do přineseného batohu. Na výzvu k zaplacení se obchodníka trochu nelogicky zeptal, jestli chce po něm peníze. Vietnamec odpověděl, že ano, a v tom momentě zákazník vytáhl ze svého batohu černou pistoli, a řekl mu, že tentokrát dá peníze on jemu.

Sebevědomého cizince tím ale nijak nevyvedl z míry. Ten hned poznal, že jeho pistole není opravdová a dal mu najevo, že se ho nebojí. Vzhledem k tomu, že měl pravdu, protože se jednalo jen o její imitaci v podobě dětské hračky, dal se pachatel raději na ústup. Zboží z batohu mu vrátil zpátky a odešel ven s nepořízenou. pachatelova zbraň (dětská hračka)

Obchodník nás o něm následně informoval prostřednictvím linky 158. Jeho podobu naštěstí náhodně zaznamenala palubní kamera z vozidla, projíždějícího krátce před činem kolem prodejny. Ačkoliv na tomto dost nekvalitním záběru vypadal pachatel o 20 let starší oproti jeho skutečnému věku, zkušeným kriminalistům se ho podařilo v úterý vypátrat v komunitě českolipských bezdomovců, mezi kterými se několik dní pohyboval. Jde o muže ve věku 34 roků z Mimoňska, který loupež spáchal pod vlivem drog. Obvinili jsme ho z ní ještě v úterý. V minulosti se už dopustil majetkové trestné činnosti, ale v sobotu poprvé zašel dál .

S ohledem na to, že je uživatelem drog, žije na ulici a nemá žádný zdroj příjmů, mohl by na svobodě v pachání loupeží pokračovat a časem je zdokonalovat. Z uvedeného důvodu jsme po zahájení jeho trestního stíhání podali státnímu zástupci podnět na jeho vazební stíhání, které akceptoval jak státní zástupce, tak i soudce. Obviněného jsme do vazby eskortovali včera.

29. 4. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

