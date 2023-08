Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Lupič hrozil seniorovi, že ho ho zabije, pokud mu nedá deset korun

ČESKOLIPSKO - Zadrželi jsme ho ve spolupráci se strážníky krátce po činu.

V pondělí kolem 11.15 projížděl 79letý místní důchodce na jízdním kole kolem zadního vchodu do areálu místního fotbalového stadionu v ulici Boženy Němcové v České Lípě, když se mu postavil do cesty agresivní o 39 let mladší muž, který na něj zakřičel :"Dej mi deset korun nebo tě zabiju!". Vzápětí k němu přistoupil, chytil ho za svetr a začal s ním cloumat. Senior v pudu sebezáchovy použil na svou obranu jízdní kolo, zvedl ho, několikrát s ním pachatele udeřil a ten pak upadl na zem.

Devětasedmdesátiletý muž se tím ale vyčerpal a kolo pustil z ruky. V tom momentě ho lupič popadl, nasedl na něj a u jel s ním neznámo kam. Senior ihned volal tísňovou linku 156. Strážníci k němu dorazili ve velmi krátkém čase po přijetí oznámení, naložili ho do auta a projížděli s ním město. Mezitím také kontaktovali nás a my jsme se k nim s naším vozidllem připojili. V parku Milady Horákové u Ploučnice oznamovatel lupiče poznal a policisté ho ve spolupráci se strážníky zadrželi. Následně zjistili, že se jedná o majetkového recidivistu s 18 trestními záznamy, navíc v podmínce.

V době zadržení měl v sobě 2,38 promile alkoholu, proto jsme ho nechali v naší cele vystřízlivět a následující den jsme ho obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Vzhledem k tomu, že by na svobodě v páchání trestné činnosti nejspíš pokračoval, podali jsme státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. Soudce Okresního soudu v České Lípě ho dnes do vazby poslal. Obviněnému nově hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

30. 8. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem