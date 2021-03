Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Lupič chtěl po poškozeném boty

MOSTECKO - Poté chtěl něco cenného a nakonec mu vzal telefon; Policisté odhalili, kdo ukradl parfémy.

Mostečtí policisté zahájili trestní stíhání 18letého mladíka z obce na Litvínovsku a obvinili ho ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Obviněný měl v Mostě v jednom obytném domě na chodbě oslovit poškozeného muže, který do domu přišel ke známým na návštěvu. Toho se nejprve zeptal, zda má nějaké peníze. Když dostal zápornou odpověď, tak měl po poškozeném požadovat, aby si sundal nedávno pořízené značkové boty s tím, že je prodá. Nebo ať mu poškozený dá něco cenného, co by mohl prodat a měl mu vyhrožovat fyzickým násilím. Při tom sáhl poškozenému do kapsy u bundy a z ní měl odcizit mobilní telefon. Okradený se snažil získat z ruky obviněného mobil zpět, to se mu však nepodařilo a ještě dostal hlavičkou do oblasti čela. Obviněný následně z místa činu odešel. Odcizený mobilní telefon v hodnotě 4 000 korun byl policisty vypátrán na Teplicku již u nového majitele, který ho zakoupil, a policisty zajištěn.

Parfémy z drogérie odnesl, policisté ho stejně odhalili

Policisté mosteckého obvodního oddělení díky místní a osobní znalosti odhalili totožnost muže, který měl krást zboží v obchodě. Mostečan ve věku 28 let měl v obchodním domě v prodejně drogérie odcizit dvě pánské vůně v hodnotě 958 korun. Zboží si ještě mezi regály uložil do své kabely a následně prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. V oboru není žádným nováčkem, kradl už v minulosti a byl odsouzen. Nyní se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody v jedné věznici pro jiný delikt. Jak s lupem naložil, policii neuvedl. Vyšetřovatel ho obvinil z trestného činu krádeže.

Most 18. 3. 2021

nprap. Ludmila Světláková

