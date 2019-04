Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Lupič byl dopaden a umístěn do věznice

KLADENSKO – Spolupráce všech policejních kladenských složek byla velmi úspěšná.

Kladenští kriminalisté dne 10. dubna 2019 na základě operativního šetření a místní znalosti vypátrali po čtyřech dnech podezřelou osobu z trestné činnosti krádeže, kterou převezli na policejní služebnu k provedení prvotních a procesních úkonů. Pachatelem z této trestné činnosti je podezřelý jednatřicetiletý muž z Kladna, který byl po provedení úkonů propuštěn a za své protiprávní jednání bude stíhán na svobodě. Podezřelý muž se dne 6. dubna letošního roku vloupal do prodejny ve Vrapické ulici v Kladně, kde odcizil kovovou schránku s finanční hotovostí. Na útěku se svým lupem byl pronásledován náhodným svědkem, který poté co pachatel odhodil příruční trezor s financemi od pronásledování upustil. Muž odhozený příruční trezor zajistil a předal přivolané policejní hlídce. Poškozením rolety u prodejny kam se pachatel vloupal vznikla škoda 14 000,-Kč. Na útěku z trezoru vypadaly kovové mince v hodnotě 1 200,- a zpět byla vrácena finanční částka přes 30 000,-Kč, která se nacházela bez poškození v odcizeném trezoru.

Dne 13. dubna 2019 bylo oznámeno vloupání do prodejny v obci Unhošť na Václavském náměstí. Vzhledem k tomu, že majitel obchodu ve velmi krátké době zjistil vloupání do prodejny a odcizení věcí, ihned tento případ oznámil na místní policejní obvodní oddělení. Z prodejny bylo odcizeno zboží v hodnotě necelých 30 000,-Kč. Jednalo se například o pánské boty, láhve s alkoholem a cukrovinky. Přivolaná policejní hlídka ihned vyjela na základě oznámení provést prvotní šetření do prodejny, kde po zhlédnutí kamerového záznamu zjistila popis podezřelého pachatele. Unhoští policisté propátrávali přilehlé ulice a okolí a v průběhu jedné hodiny se jim podařilo podezřelého muže dopadnout. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že podezřelým pachatelem je jednatřicetiletý muž z Kladna, který se v předešlých dnech dopustil majetkové trestné činnosti v Kladně a je službou kriminální policie a vyšetřování prošetřován za své protiprávní jednání na svobodě. Policisté obvodního oddělení Unhošť podezřelého pachatele zadrželi a po provedení prvotních úkonů na policejní služebně byl eskortován do policejní cely.

Kladenští kriminalisté po provedení všech procesních úkonů dne 15. dubna 2019 podali na Okresní státní zastupitelství Kladno podnět k návrhu na vzetí do vazby. Následně na návrh Okresního státního zástupce Kladno soud téhož dne rozhodl o vzetí obviněného muže do vazební věznice v Praze, kam byl od soudního jednání eskortován.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. dubna 2019

