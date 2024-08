Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Lup ve škole mu nevyšel

BRNO-MĚSTO: Psovodovi pomohl Deseo, zhatil pachateli šanci na útěk.

Policejní hlídky spěchaly v neděli v poledne do školy v Novém Lískovci, kde se měl nacházet pachatel vloupání. Při procházení objektu pomáhal i místní školník a netrvalo dlouho a vyrušený pachatel kvapem opustil budovu oknem a po bleskosvodu. Školník vzápětí navedl hlídku k nejbližšímu východu ve směru útěku pachatele. Ten nedbal výzev k zastavení a pokračoval v útěku. Psovod dal pokyn svému svěřenci a ten vyrazil do akce. Pachatele předběhl a zablokoval mu únikovou cestu. Muže rázem přešla chuť na pokračování a tak Deseo dohlédl na to, aby zloděj při poutání „páníčkovi“ neprovedl nějakou nepředloženost. Osmatřicetiletý muž se zodpovídá z krádeže, škodu vyšší jak 10 tisíc korun způsobil poškozením vstupních dveří i odcizením věcí, další předměty, převážně elektroniku, za 14 tisíc korun měl nachystané k odnesení. Kriminalistům při výslechu uvedl, že netuší, proč se do školy vloupal… Pravděpodobně se tak již brzo na pár let vrátí tam, kde to dobře zná.

08.08.2024, mjr. Pavel Šváb

