Lup ukryl do krabice od lupínků

MOSTECKO - Do krabice schoval slipy a tu v obchodě zalepil; Řemeslník zálohu utratil.

Ostraha obchodního domu zadržela muže, kterého podezírala z krádeže zboží v jednom z obchodů. Jak se ukázalo, podezření se potvrdilo a muž skončil na policejním oddělení v Mostě. Od policistů odešel se záznamem o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení. Policisté šetřením zjistili, že muž kradl už v minulosti a byl odsouzen a je v podmínce.

Litvínovan ve věku 42 let v obchodním domě v centru města Mostu zamířil do jedné z prodejen s oděvy. Uvnitř obchodu si z volného výběru vybral dvě balení spodního prádla se sedmi trenkoslipami v hodnotě 748 korun. Ty si měl v prodejně ukrýt do krabice od kukuřičných lupínků a tu pak zalepil lepidlem. Následně ji uložil do papírové tašky. Z prodejny odešel, aniž by za zboží zaplatil. Tamní ostraha ho zadržela a předala přivolané policii. Nepoctivý nakupující policistům uvedl, že krabici zakoupil den před tím v prodejně s potravinami a vůbec netušil, že místo lupínků se v krabici nachází balení se spodním prádlem. Pohádce však policisté neuvěřili. Lup byl zajištěn a vrácen zpět prodejně.

Řemeslník si vzal zálohu na materiál, tu utratil

Na nepoctivého řemeslníka zřejmě narazil Mostečan, který si chtěl od něj nechat udělat betonový plot. Poškozený řemeslníkovi předal finanční hotovost ve dvou částkách. Peníze mu byly předány za účelem zakoupení stavebního materiálu. Řemeslník z Lounska však stavbu plotu na pozemku rodinného domu v Mostě nezapočal. Nezakoupil ani stavební materiál a dohodnuté dílo nezhotovil. Svěřené peníze nevrátil a použít je měl pro vlastní potřebu. Na volání poškozeného nereagoval nebo se různě vymlouval. Svým jednáním měl způsobit škodu ve výši 13 tisíc korun. Vyšetřovatel mostecké policie nyní zahájil trestní stíhání 32letého muže z obce na Lounsku a obvinil ho z přečinu zpronevěry. Obviněný, kterému za tento delikt hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, je vyšetřován na svobodě.

Vandalové se činili, jeden rozbil zámek u dveří, druhý posprejoval omítku domu

Policisté obou mosteckých obvodních oddělení šetří případy poškození cizí věci. Neznámý pachatel na sídlišti Zahradní u panelového domu poškodil eletronický zámek u vchodových dveří a učinil jej tak nefunkčním. Bytové družstvo vyčíslilo způsobenou škodu na částku 16 tisíc korun.

Jiný poberta se činil na omítce obytného domu v ulici Zdeňka Štěpánka. Barvou tam v dolní části objektu namaloval různá písmena a zanechal škodu zatím přesně nevyčíslenou.

nprap. Ludmila Světláková

Most 9. června 2020

