Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Loupežné přepadení v Chodově objasněno

SOKOLOVSKO – Muži nyní hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Sokolovští kriminalisté objasnili dva případy loupeže staré devět let. Na začátku října roku 2010 měl nyní devětadvacetiletý muž z Chodova přijít do jedné z místních prodejen smíšeného zboží. Měl mít zahalený obličej a v ruce střelnou zbraň. Po vstupu do prodejny měl zbraní okamžitě začít ohrožovat obsluhu, po které požadoval, aby mu z pokladny vydala finanční hotovost. Obsluha mu ze strachu o svůj život peníze vydala. Ty si měl muž uschovat do igelitové tašky a následně místo opustit.

O několik dní později se měl tentýž muž do prodejny vrátit. A vše mělo probíhat stejně, jako v prvním případě. Zahalený a se zbraní v ruce měl po obsluze požadovat vydání finanční hotovosti, ovšem tentokrát peníze nedostal. Muž tak měl jít poté k pokladně a z té si finanční prostředky vzít sám. Kromě toho měl do připravené tašky uložit ještě několik krabiček cigaret. Jeho nepozornosti měla využít obsluha prodejny a z pultu vzít uschovaný pepřový sprej a ten začít stříkat směrem k němu. Na to měl muž zareagovat útěkem z prodejny, při kterém shodil několik lahví vína. Navíc měl na pultu zapomenout střelnou zbraň. Té se měla zmocnit obsluha, která za ním vyběhla před prodejnu, ale už ho nedostihla.

Obsluha poté okamžitě přivolala policii. Kriminalisté po muži, který má mít na svědomí dvě loupežná přepadení, začali pátrat. Po důkladném a intenzivním prověřování se pachatele vypátrat nepodařilo. Kriminalisté se ale případem i nadále zabývali a po devíti letech muže k jeho překvapení zadrželi.

Kriminalisté zahájili trestí stíhání devětadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 10. 2019

