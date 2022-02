Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Loupežné přepadení v Byškovicích

MĚLNICKO - Policisté podezřelého dopadli

K loupežnému přepadení došlo za bílého dne v 11:15 hodin v pátek 11. února 2022 v obci Neratovice - Byškovice. Do prodejny s instalatérským zbožím nejprve vešel jeden muž, o několik minut později i muž další.

V prodejně se nacházela žena, kterou se první z mužů snažil zabavit a odvedl ji do zadnější části prodejny, kde požadoval ukázku některých výrobků s tím, že má zájem si je koupit. V tu dobu se ale další muž začal dobývat do pokladny. Žena si celého incidentu všimla, proto jí jeden z mužů chytil pod krkem, přimáčkl jí ke zdi a vyhrožoval jí, že jí zabije pokud jim bude celou věc chtít překazit.

Když druhý muž z kasy vybral hotovost, kterou chtěl, oba z prodejny utekli.



Žena naštěstí neutrpěla zranění, z kasy jí ale zmizelo 48 tisíc korun. Oba muže viděla nasedat do auta a z místa ujet. Na základě SPZ policisté začali po vozidle pátrat a zjistili, že je již vedeno v pátrání po motorových vozidlech, protože bylo spojeno i s jinou trestnou činností. Policisté okamžitě začali po vozidle pátrat a mapovat trasu jeho újezdu.

Vozidlo i s osádkou bylo vypátráno až v Praze, tam se skutečně nacházel jeden z mužů, který má mít na svědomí loupežné přepadení, spolujezdce a spolupachatele, ale po cestě stačil "vyměnit" za jiného muže. Policisté podezřelého muže zadrželi a druhého z mužů si převzali pražští kolegové, protože má mít na svědomí trestnou činnost na území hlavního města.



Podezřelý muž byl ztotožněn jako cizinec a následujícího dne 12. února 2022 policisté proti 34letému muži zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin loupeže a přečin krádeže. Právě 34letý cizinec se již před několika měsíci vloupal do vozidla a z něj odcizil notebook, u vozidla ale potkal majitele vozidla a notebooku, který ho konfrontoval a on mu věci vydal.



Obviněný muž s policisty nespolupracoval, proto ani nevypovídal k osobě spolupachatele. Po něm mělničtí kriminalisté i nadále pátrají.

Rozhodnutím soudu skončil včerejšího dne muž ve vazební věznici. V případě prokázání viny mu za loupež hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

15. února 2022

tiskový mluvčí

