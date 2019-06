Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Loupežné přepadení si vymyslela

Tábor – Bechyně - Sama se tím mohla stát důvodně podezřelou z nezákonného jednání.

Krátce před půlnocí středy dne 24. dubna 2019 přijali policisté cestou linky číslo 158 oznámení od mladé ženy z Bechyně. Dle jejího sdělení byla nedaleko svého bydliště přepadena trojicí mužů. Ti po ní měli požadovat peníze. Když na jejich výzvu nereagovala, jeden z mužů ji udeřil rukou do obličeje. Následkem toho upadla na zem. Muži pak z místa odešli.

Do šetření tohoto závažného trestného činu, konkrétně zločinu loupeže, se vedle místně příslušných bechyňských policistů zapojili i táborští kriminalisté, specialisté na odhalování násilné trestné činnosti. Jak vlastní šetření ukázalo, policisté záhy objevili ve výpovědích poškozené nesrovnalosti. Zároveň i další zjištěné skutečnosti zpochybnily její tvrzení. V závěru uplynulého týdne pak žena doznala, že si celou událost vymyslela.

Nejedná se ojedinělý případ, kdy se lidé takto snaží řešit či upozornit na své osobní problémy. Tímto jednání se však sami mohou dopustit porušení zákona, a to přestupku křivého vysvětlení dle ustanovení § 6 odstavce 1 zákona č. 251/2016 Sb. Ten je sankcionován finančním postihem až do výše 50 000 korun. O případném potrestání a výši trestu oznamovatele by pak následně rozhodoval přestupkový orgán příslušného městského úřadu.

Nehledě na to, že v době, kdy je takto bezdůvodně zaměstnána celá řada policistů, může někdo ve skutečném ohrožení života či zdraví jejich pomoc naléhavě potřebovat.

