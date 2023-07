Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupežné přepadení se „zbraní“

Kriminalisté z pražské Palmovky obvinili muže, který fyzicky napadl a ohrožoval poškozeného zbraní na ulici.

Od středy 5. července se kriminalisté druhého oddělení Prahy III zabývají případem loupežného přepadení v Sokolovské ulici v Praze 8. U výstupu metra Invalidovna k poškozenému z ničeho nic přiběhl muž, který mu nejprve nastříkal pepřový sprej do obličeje, poté ho povalil na zem, zaklekl a několikrát ho udeřil do hlavy. Přitom mu prohledával kapsy a chtěl po něm peníze a mobilní telefon. V momentě, kdy mu muž prohledával kapsy, kde nalezl pouze cigarety, které mu odcizil, se dal poškozený na útěk. Po 100 metrech ho podezřelý doběhl a pod pohrůžkou krátké střelné zbraně po něm požadoval hotovost. Poškozenému se podařilo schovat do nedaleké prodejny potravin, kde věc ihned nahlásil strážníkům městské policie.

Kriminalisté poškozeného vyslechli, kdy jim sdělil, že muže, který ho bez udání důvodu přepadl, znal z minulosti. Díky vyhodnocením kamerových záznamů a výpovědí svědků měli kriminalisté dost důkazů a podezřelého v jeho místě bydliště za užití donucovacích prostředků zadrželi. Při domovní prohlídce kriminalisté nalezli i zbraň, kterou měl poškozeného ohrožovat, jednalo se o kuličkovou pistoli.

Kriminalisté dvaatřicetiletého muže, který se k činu doznal, převezli na policejní služebnu a obvinili ze spáchání trestných činů výtržnictví a loupež. Za což mu v případě odsouzení hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. Jeho stíhání je vedeno na svobodě.

Video: Zásilka | Úschovna.cz (uschovna.cz)

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 20. 7. 2023

