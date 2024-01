Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupežné přepadení policisté objasnili

HAVLÍČKOBRODSKO: Muž je stíhán vazebně

Kriminalisté rychle objasnili loupežné přepadení, ke kterému došlo na vlakovém nádraží v Havlíčkově Brodě. Muž pod pohrůžkou násilí přinutil poškozeného, aby mu vydal finanční hotovost. Kriminalisté zahájili trestní stíhání a devatenáctiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestaný a na podaný návrh byl vzat do vazby.

V úterý 26. prosince po sedmé hodině večer se náhodně potkal podezřelý muž s poškozeným ve vestibulu nádražní haly, navázali vzájemnou komunikaci, neboť poškozený znal druhého muže, který přišel v doprovodu s podezřelým. Podezřelý muž poškozeného požádal, zda by mu nemohl dát nějaké peníze, kdy mu poškozený dal pár drobných mincí, ale to podezřelému nestačilo a hlasitou argumentací a gestikulací požadoval další peníze. Jelikož dvaadvacetiletý muž trpí zdravotními obtížemi a je tak zranitelnější vůči svému okolí, měl z podezřelého strach a dal mu ještě sto korun. Ihned potom si odešel koupit lístek na vlak a z nádražní haly pokračoval směrem na nástupiště. V podchodu ho podezřelý doběhl, zabránil mu v cestě a strčil do něj, kdy poškozený upadl na zeď. Dožadoval se dalších peněz, kdy z výhružek měl poškozený strach a vydal mu z peněženy i zbylé peníze v hodnotě 150 korun. Poté podezřelý muž odešel směrem k vestibulu nádražní haly. Napadený muž zavolal strážníky městské policie a na místo byli přivoláni policisté, kteří zjistili veškeré dostupné informace k popisu podezřelého a začali po něm v lokalitě pátrat. Hledání bylo úspěšné a přibližně po dvou hodinách policisté podezřelého vypátrali a zadrželi na autobusovém nádraží. Mezitím se po poškozeném sháněli jeho blízcí, které již policisté mohli uklidnit, že je v pořádku.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání muže. „Devatenáctiletý muž z Havlíčkobrodska byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost soudně trestán.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za trestný čin loupeže lze uložit trest odnětí svobody na dva roky až deset let,“ dodal mjr. Pfeffer.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

5. ledna 2024

