Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupežné přepadení policisté objasnili

PELHŘIMOVSKO: Muži hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi

Kriminalisté z územního odboru Pelhřimov objasnili v krátké době loupežné přepadení. Muž pod pohrůžkou násilí přinutil seniorku, aby mu vydala finanční hotovost. Kriminalisté zahájili trestní stíhání a devětačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů, za které mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

K přepadení došlo v pátek 9. června po jedné hodině odpoledne v bytovém domě v Pelhřimově. Devětačtyřicetiletý muž v úmyslu získat finanční hotovost zaklepal na dveře bytu seniorky, se kterou se od vidění znal, s žádostí o půjčení soli. Když žena odmítla a chtěla vstupní dveře do bytu zavřít, silou vrazil do dveří, tyto otevřel a vstoupil do bytu. Podezřelý na devětašedesátiletou ženu vytáhl nůž, který držel proti seniorce a požadoval vydání finanční částky ve výši osmi tisíc korun. Seniorka odmítla muži peníze vydat, snažila se bránit a došlo ke zranění ženy. Poté poškozená muži dala hotovost ve výši tří tisíc, kterou si muž vzal a z bytu odešel. Ženě se podařilo přivolat pomoc, zdravotnickou záchrannou službou byla ošetřena a následně hospitalizována v nemocnici. Po přijetí oznámení vyjeli na místo policisté, provedli šetření a vzhledem k závažnosti případu převzali prověřování kriminalisté.

Podezřelého devětačtyřicetiletého muže z Mostecka, který v dané době na Pelhřimovsku pobýval, zadrželi kriminalisté ještě tentýž den.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání muže. „Devětačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání zločinu loupeže a přečinu porušování domovní svobody,“ řekl mjr. Bc. Michal Hájek, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti soudně trestán.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

14. června 2023

Za trestnou činnost hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.

