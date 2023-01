Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Loupežné přepadení na Sokolovsku

SOKOLOVSKO – Muži nyní hrozí až desetileté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Ve středu 25. ledna letošního roku měl krátce před sedmou hodinou ranní přijít obviněný muž do jedné z čerpacích stanic na Sokolovsku. Přitom měl mít obličej zakrytý zimní čepicí, ve které měl vystřihnuté otvory na oči a nos, a v ruce držet igelitovou tašku. Následně měl přistoupit k prodejnímu pultu a po obsluze požadovat, aby do přinesené tašky dala finanční prostředky z pokladny. Po krátké konverzaci, kdy mu žena měla sdělit, že téměř žádné peníze v pokladně takhle brzy ráno ještě nejsou, měl obviněný začít přineseným nožem bodat do prodejního pultu a zvýšeným hlasem opakovat, ať mu vydá peníze. Přitom měl na obsluhu mířit pepřovým sprejem, který držel v ruce. Ze strachu o svůj život a zdraví mu nakonec obsluha finanční prostředky z pokladny vydala.

Pětatřicetiletý muž následně i s penězi místo opustil. Obsluha poté uzamkla hlavní dveře do čerpací stanice a vše oznámila na tísňovou linku 158.

Policisté z několika obvodních oddělení ve spolupráci s kriminalisty se loupežným přepadením začali okamžitě zabývat. Po provedených prvotních šetřeních policisté zjistili, že muž odpovídající popisu zaběhl do jednoho z vchodů panelového domu. Následně v jedné z bytových jednotek policisté pětatřicetiletého muže zadrželi.

Policejní komisař podá státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na rozhodnutí soudu si pětatřicetiletý muž počká v policejní cele.

V případě prokázání viny hrozí muži, který již byl v minulosti několikrát pravomocně odsouzen, trest odnětí svobody až na deset let.

mjr. Jakub Kopřiva

26. 1. 2023

