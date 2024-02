Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Loupežné přepadení kvůli krabičce cigaret

České Budějovice - Kriminalisté pachatele dopadli krátce po činu.

Českobudějovickým kriminalistům se podařilo ve velmi krátké době objasnit případ loupeže, ke které došlo ve středu 31. ledna v dopoledních hodinách na Husově třídě. Muž, který se stal obětí napadení, šel po chodníku a chtěl si zakouřit. Vytáhl krabičku cigaret a zaslechl, že na něj někdo vykřikl, aby mu ty cigarety dal. Nedaleko od sebe viděl neznámého muže, kterému odpověděl, že mu žádné cigarety nedá. V tom okamžiku k němu pachatel přistoupil a snažil se mu cigarety vytrhnout, použil takovou sílu, že ho svalil na zem. Agresor na poškozeného pak klekl a udeřil ho několikrát do obličeje. Toho si všiml řidič projíždějícího vozidla, který z auta na pachatele křičel, aby muže pustil. Pachatel se nejspíš zalekl, protože napadeného bezprostředně poté pustil a utekl pryč.

Případem se začali okamžitě zabývat českobudějovičtí kriminalisté, kteří předvedli skvělou práci. Na základě zjištěných informací, které se týkaly především podoby pachatele, dokázali podezřelého do dvou dnů dopadnout přímo v ulicích města České Budějovice. Zadrženému muži (37 let) z Českobudějovicka, sdělili obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na deset let.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

6. února 2024

