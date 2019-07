Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupežné přepadení kriminalisté objasnili

JIHLAVSKO: Obě obviněné mladé ženy byly vzaty do vazby

Jihlavští policisté velmi rychle objasnili loupežné přepadení, ke kterému došlo minulý týden v Jihlavě. Cílem dvou mladých pachatelek se stala žena, kterou připravily o peníze. Podezřelé dívky policisté vypátrali, zadrželi a obvinili je ze spáchání trestného činu. Obě byly vzaty do vazby a skončily za mřížemi.

Ve čtvrtek 18. července přijali policisté před polednem na tísňové lince 158 oznámení, že na ulici Březinova došlo k loupežnému přepadení ženy. Policisté zjistili všechny dostupné informace i popis podezřelých a začali po nich okamžitě v lokalitě pátrat. V krátké době obě dívky nalezli a odvezli je na oddělení policie. Vzhledem k důvodnému podezření, že se dopustily závažného trestného činu, policisté obě dívky zadrželi a umístili je do policejní cely.

Na základě shromážděných důkazů kriminalisté zahájili trestní stíhání obou zadržených dívek. „Osmnáctiletá dívka byla obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl npor. Bc. Pavel Krčál, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, její mladistvá spolupachatelka byla obviněna ze spáchání provinění loupeže. Starší z obviněných dívek již byla v minulosti soudně trestána za majetkovou trestnou činnost, obě jsou v současné době dále vyšetřovány v souvislosti se spáchanou jinou násilnou a majetkovou trestnou činností.

Dívky jsou obviněny z toho, že se ve čtvrtek 18. července dopustili v Jihlavě loupežného přepadení. V areálu zábavního a obchodního centra si vyhlédly ženu, která zde nakupovala. Před areálem po ní pod pohrůžkou použití násilí požadovaly vydání peněz. Využily navíc situace, že se jednalo o ženu, která vzhledem ke svému onemocnění není schopna takové obrany. Přepadená žena jim vydat finanční hotovost nechtěla, ale měla značný strach z fyzického útoku. Dívky jí peníze z kabelky vzaly a vynucovaly si vydání ještě další finanční hotovosti. Pod pohrůžkami násilím ji donutili jít do jejího bydliště, kde ale ženě naštěstí pomohli její blízcí. Dívky z místa utekly, následně bylo loupežné přepadení oznámeno policii a policisté obě podezřelé dopadli.

Po dopadení podezřelých dívek policisté zajistili i větší část peněz, kterých se při loupeži zmocnily.

„Na obě obviněné dívky byl státnímu zástupci podán podnět k podání návrhu na vzetí do vazby,“ dodal por. Mgr. Jakub Pivoňka, komisař oddělení obecné kriminality. Na základě rozhodnutí soudu byly obě dívky vzaty do vazby a poté je policisté eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Starší z obviněných dívek může být potrestána až desetiletým trestem odnětí svobody,“ zakončil komisař Pivoňka. Mladistvé dívce hrozí trest poloviční.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

22. července 2019

