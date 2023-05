Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupežné přepadení kriminalisté objasnili

HAVLÍČKOBRODSKO: Cílem útočníka se stala seniorka

Kriminalisté havlíčkobrodského územního odboru objasnili loupežné přepadení, ke kterému došlo koncem loňského roku v Havlíčkově Brodě. Napadená seniorka utrpěla při útoku zranění a pachatel ji připravil o kabelku s mobilním telefonem, finanční hotovostí a platební kartou. Útočník byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů a na podaný návrh byl vzat do vazby. Hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi.

Oznámení o loupežném přepadení přijali policisté ve středu 21. prosince po deváté hodině ráno. K loupeži došlo na sídlišti Na Spravedlnosti. Pachatel si vyhlédl osmdesátiletou seniorku, ke které přistoupil zezadu a srazil ji na zem. Ve fyzickém útoku pěstmi pokračoval i na zemi. Muž se snažil ženě strhnout kabelku z ramene, ale žena ji pevně držela, proto pachatel použil donesený nůž, kterým přeřízl popruh kabelky a kabelku ženě vytrhl, z místa činu utekl. Žena utrpěla zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, zdravotnickou záchrannou službou byla převezena do havlíčkobrodské nemocnice.

Prověřování případu převzali kriminalisté služby kriminální policie a vyšetřování. Shromažďovali získané informace i poznatky, prováděli operativní šetření a případ prověřovali s cílem dopadnout pachatele. Podezřelého muže po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi ve středu 17. května v obci na Pelhřimovsku.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže. „Jednatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ řekl mjr. Mgr. Martin Kovařík, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, muž v minulosti nebyl soudně trestán.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na deset let.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisař

18. května 2023

