Loupežné přepadení

Prachatice – Netolice – Pachatel se s nožem v ruce zmocnil vozidla, netolickým policistům však dlouho neunikal. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání 22letého muže z Prachaticka jako obviněného ze zločinu loupeže. Obviněný v pátek po půl čtvrté odpoledne přepadl na odstavné ploše u silnice II. třídy číslo 145, v katastru obce Hracholusky, muže sedícího ve vozidle Škoda Fabia. S nožem v ruce donutil muže z vozidla vystoupit a uvedeného vozidla se zmocnil. Začal s ním ujíždět směrem na Prachatice. Ke zranění přepadeného nedošlo, a tak mohl zavolat na tísňovou linku o pomoc. Do pátrání po odcizeném vozidle se ihned zapojili prachatičtí a netoličtí policisté. Po pár minutách obviněného zadrželi i s vozidlem netoličtí policisté u odbočky na obec Žitná. Při zákroku nebyl nikdo zraněn. U zadrženého řidiče byla orientačním testem zjištěna přítomnost omamných a psychotropních látek, proto byl nařízen odběr krve, pro účely dalšího zkoumání vlivu návykových látek na jeho jednání. Vzhledem k tomu, že obviněný vykazoval příznaky onemocnění Covid 19, museli zasahující policisté přijmout nezbytná bezpečnostní opatření, včetně dekontaminace jejich výstroje a výzbroje a také odcizeného vozidla. Výsledek provedenéh testu na Covid 19 vyšel u obviněného negativně. Odcizením vozidla vznikla poškozené organizaci škodu za nejméně 300 000 korun.

Případ loupežného přepadení si převzali prachatičtí kriminalisté, kteří na obviněného podali návrh státnímu zástupci na jeho vzetí do vazby, o které bude dnes rozhodovat okresní soud. Za zločin loupeže obviněnému hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

25. května 2020

