Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupežná přepadení policisté objasnili

ŽĎÁRSKO: Muži hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi

Kriminalisté odvedli výbornou práci a objasnili dvě loupežná přepadení, které má na svědomí dvaatřicetiletý muž cizí státní příslušnosti. V prvním případě za použití zbraně přinutil obsluhu čerpací stanice na Žďársku k vydání finanční hotovosti. Obdobný scénář následoval i v druhém případě, kdy si muž vyhlédl zábavní podnik ve Vyškově. Kriminalisté zahájili trestní stíhání a dvaatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání dvojnásobného zvlášť závažného zločinu loupeže. Obviněný muž, opakovaně soudně trestaný recidivista, byl na podaný návrh vzat do vazby. Za trestnou činnost hrozí muži až desetiletý pobyt za mřížemi.

Dopadnout nebezpečného muže se podařilo žďárským kriminalistům služby kriminální policie a vyšetřování ve spolupráci s kriminalisty z Jihomoravského kraje. Poté, co došlo k loupeži ve Velké Bíteši, podařilo se policistům získat důležité poznatky k podezřelému, které prověřovali. Podezřelého muže vypátrali. Zákrok proběhl v pondělí 23. ledna v Rosicích u Brna. V dopoledních hodinách jel muž v osobním vozidle Lexus a před zásahovou jednotkou se ještě snažil neúspěšně ujet. Po zadržení jeho následná cesta s pouty na rukou směřovala do policejní cely ve Žďáru nad Sázavou. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže. „Dvaatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání pokračujícího zvlášť závažného zločinu loupeže spáchaného dvěma dílčími útoky,“ řekl mjr. Mgr. Karel Marek, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl již v minulosti soudně trestán.

Dvaatřicetiletý muž je obviněný z toho, že v listopadu loňského roku maskovaný a ozbrojen vstoupil do objektu čerpací stanice ve Velké Bíteši. Šel směrem k pultu s pokladnou a po obsluze požadoval vydání peněz, kdy neváhal použít i jednu ze zbraní, ze které vystřelil. Obsluha mu v obavě o svůj život a zdraví vydala několik tisíc korun, se kterými následně utekl. Obdobná situace nastala i v první polovině prosince ve Vyškově, kde si obviněný vyhlédl zábavní podnik. Obsluha právě z podniku odcházela, když ji obviněný napadl a se zbraní v ruce přiměl se vrátit a vydat peníze. Dále v podniku vykopl dveře do kanceláře, ve které vzal další finanční obnos, přičemž při útěku všechnu finanční hotovost vytrousil. Cestou ještě vyhrožoval muži, který přispěchal poškozené na pomoc.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za zvlášť závažný zločin loupeže lze uložit trest odnětí svobody až deset let,“ dodal mjr. Marek.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

30. ledna 2023

vytisknout e-mailem